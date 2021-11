Famalicão é a equipa em Portugal (e das equipas na Europa) que mais jogadores utilizou no último ano

O Famalicão surge em destaque no último relatório do Observatório do Futebol. De 15 de novembro de 2020 a 15 de novembro de 2021, o conjunto minhoto foi a equipa em Portugal que utilizou mais jogadores, no caso 53, em jogos da liga portuguesa. Para além disso, o número coloca o 'Vila Nova' no 8º lugar no ranking europeu de clubes com mais atletas utilizados (em igualdade com o APOEL e o Borec).Além disso, há ainda outros dados reter. Enquanto Sp. Braga, Gil Vicente e Marítimo dividem o 2º lugar, com 43 jogadores usados nos referido período, o Sporting aparece no último lugar, com apenas 32. O Benfica surge na 3ª posição do ranking nacional, em igualdade com o Belenenses SAD (40 jogadores) e o FC Porto aparece no penúltimo (33 jogadores).A nível munidal, o Club Aurora, da Bolívia, é o clube que recorreu a mais jogadores no último ano, no caso 61. Por seu lado, o Torpedo Kutaisi, da Geórgia, é o líder a nível europeu. De resto, olhando para o top 10 das ligas europeias, a Liga Portuguesa é a segunda na qual os clubes, em média, utilizam mais jogadores (38,4)