Famalicão e Feirense defrontaram-se na manhã deste sábado, em mais um jogo de preparação.A partida, realizada no campo número 2 do Estádio Municipal de Famalicão, terminou com um empate a zero.Nenhum dos dois clubes revelou os onzes ou quem jogou.