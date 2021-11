Famalicão e Vizela vencem prémio 'Responsabilidade Social' de outubro da Liga

O Famalicão e o Vizela foram os vencedores do prémio 'Responsabilidade Social' da Liga Portugal referente ao mês de outubro. Os dois clubes uniram-se antes do encontro entre ambos para o campeonato de forma a apoiarem a campanha do Pirilampo Mágico e foram agora premiados pela ação.Além de terem incentivado à compra do Pirilampo Mágico e de terem entrado em campo com camisolas alusivas à campanha, os dois clubes arrecadaram 2 mil euros que foram posteriormente doados à ACIP – Ave Cooperativa Intervenção Psico-Social C.R.L., que trabalha com utentes que carecem de especial atenção e apoia crianças com deficiência ou carências económicas.No momento da entrega do prémio, Miguel Ribeiro e Diogo Godinho, presidentes da SAD do Famalicão e do Vizela, respetivamente, mostraram-se bastante satisfeitos com as proporções que a iniciativa alcançou. "O facto de termos acionado esta campanha em dia de jogo é diferenciador, sim, mas, além da competição, há sempre a relação social. As pessoas olham, admiram e gostam do futebol o que obriga os intervenientes a ter este comportamento positivo, agregador e de fair-play", referiu Miguel Ribeiro."O FC Vizela tem esta forma de estar e logo acedeu ao repto lançado pelo FC Famalicão. Semana após semana os adversários são diferentes, mas apenas dentro de campo. Somos tidos como exemplo e temos de evidenciar a amizade fora de campo sempre que pudermos, quer em ações individuais ou em iniciativas conjuntas. Juntos somos mais fortes e conseguimos alcançar muito mais pessoas em prol do bem comum", acrescentou Diogo Godinho.