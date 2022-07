Famalicão empata com o Paris 13 em jogo de preparação

A cerca de uma semana do início do campeonato, o Famalicão realizou, esta sexta-feira, mais um jogo de preparação, no caso frente ao Paris 13. O encontro terminou com um empate a uma bola.Num jogo em que o treinador Rui Pedro Silva aproveitou para tirar notas em relação aos novos reforços, Alex Millan apontou o golo dos minhotos, através da marcação de um penálti. O avançado vai assim somando pontos na nova equipa.Na primeira jornada do campeonato, o 'Vila Nova' irá defrontar o Estoril.