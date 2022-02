Famalicão fala em "crime" em campo depois de Gustavo Assunção ter sido chamado "macaco"

O treinador do Famalicão, Rui Pedro Silva, garantiu este sábado que Gustavo Assunção lhe disse que "ouviu insultos racistas" durante a partida com o Tondela. O médio luso-brasileiro viu-se envolvido num episódio com o médio do Tondela, Rafael Barbosa, nos instantes finais do jogo da Liga Bwin e, já ao final da noite, os famalicenses emitiram um comunicado sobre o sucedido, vincando que "este episódio é configurador de um crime e completamente intolerável"."O testemunho do nosso jogador Gustavo Assunção é claro e denuncia ter sido 'chamado de macaco' pelo médio do Clube Desportivo Tondela durante a partida da 24.ª jornada da Liga Portugal Bwin", pode ler-se n nota publicada no site oficial."Considerando o ocorrido no jogo de hoje, vêm pelo presente o Futebol Clube Famalicão - Futebol SAD e a Quantum Pacific Group condenar e repudiar veementemente quaisquer atos de racismo, devendo este tipo de situações serem completamente erradicadas do futebol e da sociedade.O testemunho do nosso jogador Gustavo Assunção é claro e denuncia ter sido 'chamado de macaco' pelo médio do Clube Desportivo Tondela durante a partida da 24.ª jornada da Liga Portugal Bwin.Consideramos este episódio configurador de um crime e completamente intolerável, esperando que as autoridades competentes do futebol profissional continuem a sua missão de combate a este tipo de situações tendo sempre presente o caso reportado.Num mundo atualmente dividido, é nossa obrigação moral estabelecer um precedente para as gerações futuras sobre o que é certo e errado. Isto vai além de um jogo ou da competição. Isto é sobre a humanidade.O Futebol Clube de Famalicão mostra-se, como tal, totalmente solidário com o jogador Gustavo Assunção e vinca total empenho no combate ao racismo e a todo o tipo de crimes de ódio".