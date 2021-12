Famalicão foi goleado em Barcelos e o grupo deu a cara junto dos adeptos após desaire

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um momento que não acontece todos os dias Ivo Vieira e os seus jogadores dão a cara aos adeptos depois de uma derrota por 4-0. @FCF1931_Oficial #sporttvportugal #ligaportugal #ligaportugalbwin #fcfamalicao #famalicao #fcf pic.twitter.com/7aQ2NYPxFg — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) December 5, 2021

O Famalicão sofreu a segunda derrota seguida e por números expressivos. Depois do 3-0 em casa consentido frente ao Boavista, os minhotos defrontaram o vizinho Gil Vicente e foram 'vergados' por uns claros 4-0 . No fim, tanto o técnico Ivo Vieira como os jogadores do Famalicão foram para perto dos adeptos famalicenses e deram a cara na hora da derrota.A reação por parte da bancada não foi unânime. Alguns adeptos aplaudiram e incentivaram o grupo, ao passo que outros pediram mais à equipa e mostraram alguma fúria face ao momento vivido.