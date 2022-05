Famalicão garantiu permanência depois do empate do Tondela: cinco equipas lutam por não descer

O ditado diz que o azar de uns é a sorte de outros e aquilo que se passou nesta segunda-feira acaba por confirmar isso. Com o empate (1-1) do Tondela em casa do P. Ferreira, num jogo em que os beirões sofreram já nos descontos, o Famalicão assegurou a permanência na Liga Bwin.Neste momento, a equipa de Rui Pedro Silva soma 33 pontos, aspeto que impossibilita que o Moreirense, primeira equipa em zona de descida, iguale a pontuação dos vizinhos minhotos- o melhor que os cónegos podem fazer é 32 pontos. Assim sendo, a descida direta do Vila Nova é um cenário deixado logo de parte. Em relação ao lugar de playoff, sendo certo que o Famalicão ainda pode ficar em igualdade pontual com o antepenúltimo classificado, o conjunto famalicense nunca é a pior equipa caso de verifiquem igualdades que envolvam Vizela, Arouca e Tondela. Desta forma, o Famalicão parte para a quarta época consecutiva na 1ª Liga, isto depois de ter subido em 2018/19.A luta pela fuga à descida fica, assim, reduzida a cinco equipas: Belenenses SAD (25 pontos), Moreirense (26), Tondela (27), Arouca (30) e Vizela (32).