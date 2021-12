Famalicão limita lotação do estádio de forma a que o teste à Covid-19 deixe de ser obrigatório

Seguindo o exemplo de vários clubes, o Famalicão anunciou, esta sexta-feira, que optou por limitar a lotação do seu estádio para 5 mil espetadores de forma a que os seus adeptos não sejam obrigados a apresentar teste antigénio negativo para poderem assistir aos jogos.Dessa forma, quem quiser ver um jogo do 'Vila Nova' no Municipal de Famalicão terá de apresentar certificado digital de vacinação ou um teste negativo à Covid-19. Apesar de o clube estar a anunciar a medida agora, a mesma só entrará em vigor na próxima semana, isto tendo em conta que, nesta jornada, os minhotos jogam no terreno do Gil Vicente.A próxima partida em casa do Famalicão é contra o Benfica.