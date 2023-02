Famalicão manifesta pesar pelo falecimento de Rui Coelho, ex-analista do clube

Pouco antes do início do jogo, os famalicenses receberam a triste notícia do falecimento de Rui Coelho, que integrou a equipa técnica de João Pedro Sousa como observador e analista. Rui Coelho faleceu aos 29 anos vítima de doença prolongada e João Pedro Sousa fez questão de deixar as condolências à família, gesto a quese associa.Mais tarde, o clube minhoto reagiu em comunicado: "O Futebol Clube de Famalicão manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento de Rui Coelho, elemento que pertenceu à equipa técnica, mais concretamente no cargo de analista da equipa principal do nosso clube nas temporadas 2020/2021 e 2021/2022. À família enlutada, o Futebol Clube de Famalicão apresenta as mais sentidas condolências", pode ler-se.Depois da partida de hoje do Famalicão, João Pedro Sousa também abordou o sucedido: "Infelizmente hoje perdemos um amigo aqui no Famalicão. O Rui Coelho era um jovem que trabalhava comigo na análise e observação dos jogos e do adversário. Há bastante tempo lutava contra uma doença que o afetou bastante e infelizmente perdemos o Rui hoje. Queria deixar um grande abraço de força e de coragem à família mas principalmente aos seus pais."