Famalicão não vai exercer opção de compra por Adrián Marín

O Famalicão não vai exercer a opção de compra que tinha por Adrián Marín. O emblema minhoto tinha até esta segunda-feira para confirmar essa intenção, mas não o irá fazer, uma vez que não tem a garantia de que possa vender o jogador logo de seguida.Apesar de haver vários clubes interessados no lateral, sendo o Benfica um dos nomes que chegou a ser colocado no radar, esses emblemas preferem negociar diretamente com o Granada, clube com quem Marín termina contrato na próxima temporada e que necessita de vender, após a descida à segunda divisão. Um acordo com o Famalicão, em contrapartida, implicaria uma subida nos valores.