Famalicão oficializa contratação de Otávio

O Famalicão anunciou, esta terça-feira, a contratação de Otávio, defesa-central de 20 anos. O jogador chega ao conjunto minhoto por empréstimo do Flamengo."Vou dar o meu melhor para ajudar a equipa a atingir as metas que se propôs alcançar. Sou um jogador técnico, que gosto de desarmar os adversários e com bom jogo aéreo. Assisti aos dois últimos jogos e tive oportunidade de constatar que temos uma ‘torcida’ empolgante. Estou ansioso por poder desfrutar deste ambiente dentro das quatro linhas", disse aos meios do clube.No Famalicão, Otávio terá a concorrência de Mihaj, Riccieli, Diogo Queirós e Alexandre Penetra, central que tem jogado como lateral.