Famalicão que evitar o pior arranque

Atualmente em lugar de despromoção, o Famalicão encara a próxima jornada, frente ao Marítimo, com o objetivo de somar o primeiro triunfo na presente edição da Liga Bwin. O objetivo parece algo natural, mas a verdade é que, caso não seja alcançado, este será o pior arranque do clube no principal escalão do futebol português.

Olhando para aquilo que foram as oito presenças dos minhotos na 1ª Liga até ao momento, em 1990/91 o Famalicão somou o primeiro triunfo apenas na 6ª jornada. Ora, o encontro de sábado é o sexto neste campeonato, pelo que o melhor que o Famalicão pode fazer é igualar o seu pior registo neste capítulo.

Nas anteriores presenças na 1ª Liga, o conjunto famalicense venceu logo na 1ª jornada apenas por uma vez, na altura em 2019/20.