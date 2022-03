Famalicão realiza visita a associação de intervenção social do concelho

Tal como já tinha acontecido noutros momentos da temporada, o Famalicão realizou, es quarta-feira, uma visita a um associação de intervenção social local. Desta vez, o capitão Riccieli conheceu as instalações da PSI-ON, Associação para a Educação, Desenvolvimento e Intervenção nas Comunidades.A associação, fundada em 2012, trabalha não só com vítimas de violência doméstica, mas também promove o apoio a famílias carenciadas do concelho. Este apoio chega principalmente através da angariação de roupa e material escolar.O Famalicão irá promover, no sábado, dia do jogo com o Santa Clara, um conjunto de iniciativas para promover e ajudar a PSI-ON.