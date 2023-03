Famalicão renova com o capitão dos sub-23 até 2026

Em mais um esforço para segurar a "prata da casa", o Famalicão anunciou, esta terça-feira, ter chegado a acordo para a renovação do contrato de Diogo Costa, ficando o defesa, de 19 anos, com um vínculo válido até ao final da época 2025/2026.Aos meios de comunicação do clube, o lateral-esquerdo agradeceu a confiança depositada em si. "Sinto-me concretizado e muito feliz pela confiança que o clube volta a demonstrar nas minhas qualidades",referiu, considerando ser um bom exemplo da "raça e paixão que o clube transmite e que os adeptos pedem aos jogadores da equipa".No clube desde 2016, Diogo Costa passou por vários escalões de formação do Famalicão, estando atualmente a competir na Liga Revelação, prova na qual soma 22 jogos ao serviço dos sub-23, onde goza do estatuto de capitão de equipa.Ambicioso, o lateral promete manter "o foco total em trabalhar para poder ascender à equipa principal", tendo aplaudido as recentes renovações de jogadores da formação levadas a cabo pelo Famalicão: "É mais uma demonstração de que o clube está atento ao trabalho que está a ser feito nas camadas jovens. Conseguimos perceber que a formação está a melhorar significativamente e o clube tem transmitido uma mensagem de confiança no valor dos jogadores dos sub-23, sub-19 e sub-17."Nesse âmbito, o clube também anunciou, na segunda-feira, que Gustavo Barros, avançado de 19 anos que atua nos juniores, assinou um contrato profissional válido até 2025.