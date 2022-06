Famalicão segura jovem promessa Gustavo Sá até 2025

O Famalicão continua ativo e, desta vez, anunciou a renovação de uma jovem pérola. Trata-se de Gustavo Sá, médio internacional jovem por Portugal, que prolongou o vínculo até 2025.Um prémio para aquilo que o jovem, um dos nove jogadores dos escalões de base dos minhotos que tem ido à seleção, tem vindo a fazer. Ao serviço do Famalicão desde os sub-15, Gustavo Sá, de 17 anos, é uma grande aposta de futuro da SAD, sendo certo até que vai fazer a pré-temporada às ordens de Rui Pedro Silva, com boas perpetivas de poder lutar por uma vaga no plantel.A crença da administração da SAD no médio é tão grande que, de resto,apurou o jogador ficou blindado por uma cláusula milionária, cifrada nos 50 milhões de euros.