Famalicão segura Luís Sampaio, capitão dos sub-19, até 2026

© O capitão vai continuar a 'sentir' o nosso Vila Nova



´ assina contrato profissional

? Sabe mais em https://t.co/BuiAlRDCt4



?? #PeloNossoSímbolo #amordeperdicao pic.twitter.com/6awNbjjAEj — Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) March 15, 2023

A boa campanha que os sub-19 do Famalicão, atualmente na liderança do campeonato nacional, estão a realizar não tem passado despercebida à SAD liderada por Miguel Ribeiro, sendo prova disso o facto de Luís Sampaio, capitão de equipa, ter assinado contrato profissional com o clube. O jovem fica assim ligado aos minhotos até 2026.Apesar dos tenros 17 anos, Luís Sampaio tem sido um dos destaques dos sub-19 famalicenses, somando um golo em 25 partidas até ao momento em 2022/23. O defesa-central dá assim continuidade ao caminho que tem traçado dentro do Famalicão, clube ao qual chegou em 2019 para o escalão de iniciados.A aposta em jovens provenientes dos escalões inferiores tem sido uma das bandeiras do projeto, tal como comprova a utilização de Luiz Júnior, Alexandre Penetra, Gustavo Sá e Pablo na equipa principal.