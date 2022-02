Famalicão tenta adiamento do jogo com o Tondela 

O mau tempo que se tem feito sentir na Madeira e que impossibilitou o regresso do Famalicão ao continente após o triunfo frente ao Marítimo pode vir a ter consequências nos próximos dias. Perante o facto de os minhotos ainda estarem retidos na ilha, o clube vai procurar o adiamento do jogo da próxima jornada, no caso frente ao Tondela.A partida está marcada para sábado, mas o Famalicão vai tentar que a mesma se dispute no domingo, tal como explicou Miguel Ribeiro, presidente da SAD. "Já tivemos contactos com a Liga e já ligámos ao Tondela, que ainda não atendeu. O Tondela sabe a nossa posição e aguardo que nos dê uma resposta favorável. A Liga tem um papel de garantir a estabilidade da competição e espero que tenha essa intervenção e o jogo seja no domingo. Não temos muito a fazer, a nossa saída está dependente da aterragem de outros voos", disse à CNN Portugal.O regresso dos minhotos ao continente pode acontecer ao final do dia de hoje ou no dia de amanhã. A equipa deve treinar na ilha da Madeira.