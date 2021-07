O Famalicão tentou a contratação de Jean Onana junto do Lille, mas o emblema gaulês travou a saída do jogador para o Minho.





Com passado em Portugal, país onde representou o Leixões, Onana tinha no Minho uma porta para o regresso, mas para já o desfecho não se deu.Segundo apurou Record, o médio tem outras propostas em carteira, nomeadamente da Alemanha, de França e de Itália.Na época passada, Onana esteve cedido ao Mouscron, da Bélgica, onde realizou 29 partidas.De resto, tal como Record já noticiou, a SAD do Famalicão está também a tentar a contratação de Ricardo Ryller, do Sp. Braga