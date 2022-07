Famalicão vai estagiar na cidade de Guimarães

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Famalicão continua a preparar a temporada 2022/23 e, depois de alguns dias a trabalhar em casa, o conjunto minhoto vai estagiar a partir de segunda-feira.Assim, de 18 de julho a 24 de julho, a formação orientada por Rui Pedro Silva estará concentrada em Guimarães, no Open Village Sports Hotel & Spa. Desta forma, o técnico terá oportunidade de observar o plantel num contexto mais específico.Antes disso, no sábado, o Famalicão terá um jogo-treino com o Vizela.