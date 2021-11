Fator casa sem proveito para o Famalicão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Famalicão ainda não venceu qualquer jogo em casa na presente edição do campeonato. O emblema minhoto já realizou seis encontros dentro de portas, mas não retirou daí grande benefício. Até ao momento, a equipa de Ivo Vieira soma três empates e três derrotas no Estádio Municipal.

As únicas vitórias caseiras do Famalicão esta temporada surgiram em dois jogos da Allianz Cup. A primeira foi frente ao Estoril, por 1-0, e a segunda diante do Penafiel, por 5-0.