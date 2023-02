FIFA dá razão a João Pedro Sousa no processo contra o Al-Raed

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A FIFA deu razão a João Pedro Sousa no processo que o técnico colocou ao Al-Raed , da Arábia Saudita, depois de o clube ter avançado para uma rescisão unilatera l em maio de 2022.Segundo apurou, organismo que tutela o futebol entende que o emblema saudita não tinha razões para despedir o treinador, pelo que deu um prazo de 45 dias para que tudo o que estava contemplado no contrato seja liquidado.Na altura, recorde-se, João Pedro Sousa foi afastado do cargo por ter criticado os jogadores que andariam a faltar aos treinos, comportamento que, na sua opinião, impedia o clube de crescer. Na sequência, o Al-Raed suspendeu-o de funções e, logo de imediato, rescindiu o contrato.