Francisco Moura assina em definitivo pelo Famalicão até 2027

O Famalicão garantiu Francisco Moura a título definitivo até 2027. O lateral esteve na equipa de João Pedro Sousa na época passada por empréstimo do Sp. Braga, tendo ambos os clubes acertado agora a transferência."Gostei muito da época passada. Terá sido a temporada em que joguei de forma mais consecutiva e isso foi muito importante para voltar a elevar os meus índices de confiança", referiu o atleta aos órgãos do clube, mostrando-se satisfeito pela mudança em definitivo. "O staff acolheu-me muito bem, o clube é excelente e revela uma enorme vontade de continuar a crescer no futebol português", sublinhou.Francisco Moura compromete-se a dar o seu melhor "a cada treino e a cada jogo". "A ambição do clube em cimentar-se cada vez mais no topo do futebol português faz com que tenhamos de encarar todos os jogos com o espírito de os vencer", concluiu.