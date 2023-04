Francisco Moura e o triunfo sobre o Vitória: «Permite-nos continuar a lutar por subir na tabela»

Francisco Moura apontou o golo que deu esta noite a vitória (2-1) ao Famalicão na receção ao V. Guimarães.





Em declarações no final da partida, o médio mostrou-se satisfeito pelo golo marcado. "Sabe bem, porque foi um golo importante que nos deu a vitória e permite-nos continuar a lutar por subir na tabela. O nosso objetivo é sempre conquistar mais um lugar e é isso que estamos a fazer", começou por dizer o jogador do Famalicão, em declarações à Sport TV.

Triunfar em casa frente ao V. Guimarães após 32 anos

"É sempre bom ficarmos na história do Famalicão, mas ainda temos muitas coisas bonitas para fazer este ano, incluindo a meia-final da Taça", acrescentou.



Eleito o melhor em campo, Otávio agradeceu a forma como tem sido tratado no clube. "Quando cheguei, fui muito bem recebido. Senti-me muito confiante e trabalhei muito para poder jogar e ajudar a equipa. Hoje fui prestigiado com este troféu [de homem do jogo]. Quero dedicá-lo ao meu pai, que sempre esteve comigo, a batalhar muito e a ajudar", vincou.