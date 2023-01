Francisco Moura: «Este é o momento em que me sinto em melhor forma desde que voltei de lesão»

Depois de ter sofrido uma grave lesão no joelho em novembro de 2020 e de ter sido emprestado pelo Sp. Braga ao Famalicão, Francisco Moura assume estar a viver um momento positivo na carreira."Estou muito bem, estou feliz no Famalicão, que é um grande clube. Têm-me dado todas as condições para conseguir evoluir e acho que, desde que voltei da lesão, é o momento em que me sinto em melhor forma. Estou feliz, a jogar e tenho de estar agradecido por isso", referiu o jovem na antevisão da partida com o Vizela.De resto, em relação ao encontro desta sexta-feira, o camisola 74 deu voz à ambição do plantel famalicense: "Avizinha-se um jogo complicado, o Vizela tem uma equipa muito interessante, jogadores com qualidade e vem de uma vitória muito boa. No entanto, estamos focados no que podemos fazer e vamos entrar para ganhar o jogo. Sabemos da valia do adversário e aquilo que temos de fazer no jogo. Sabemos os pontos fortes e pontos fracos do Vizela, que vem de um bom resultado. Apesar disso, nós também vimos de boas exibições e de bons resultados e só temos de nos focar no que podemos fazer. Ainda não tínhamos conseguido ter consistência durante a época, ter resultados positivos seguidos. Penso que esta é uma boa oportunidade para nós entrarmos no jogo e pensarmos que podemos fazer uma boa série de resultados e entrar na onda das vitórias, que é o mais importante".Na presente temporada, Francisco Moura soma um golo e duas assistências em 16 partidas.