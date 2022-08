Francisco Moura: os conselhos de Fonte e Vinagre e os jogos vistos no Municipal de Famalicão

Um dia depois de ser apresentado como reforço do Famalicão, Francisco Moura deu-se a conhecer aos adeptos. Num vídeo partilhado pelo clube nas redes sociais, o lateral emprestado pelo Sp. Braga revelou alguns aspetos que não seriam do conhecimento comum, como, por exemplo, o facto de ter sido aconselhado por Rui Fonte e Rúben Vinagre a mudar-se para o emblema famalicense ou até o facto de ter marcado presença no Municipal algumas vezes... como adepto."Penso mais na equipa, nos objetivos coletivos, que é a manutenção o mais rápido possível e se possivel ambicionar lugares mais acima. Objetivos pessoais é jogar o maximo e ajudar o clube.""Depois da lesão que tive, sei que não estive ao nivel a que sou capaz de estar. Este é um bom projeto para continuar a evoluir. Acredito muito no meu trabalho. Vai ser um grande ano.""Falei com o Rui Fonte e também com o Vinagre, que me deram gandes expetctativas do clube, de pessoas humildes e trabalhadoras.""Sou defesa, mas gosto muito de atacar. Gosto de fazer o corredor todo, vir de trás. A nível técnico sou evoluído.""Na altura em que o Famalicão estava na 2.ª liga, vinha ver alguns jogos. Tinha amigos nos escalões de formação e o que mais gostava de ver era o estádio bem composto. As pessoas gostam muito de futebol"