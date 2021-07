Geovani: «O objetivo é permanecer na equipa A»

A aposta em jovens tem sido uma das grandes bandeiras do projeto do Famalicão e esse dado torna-se percetível olhando para aquilo que tem sido a pré-época do clube. São vários os elementos dos sub-23 que estão a trabalhar com o plantel principal, sendo Geovani um desses casos.





"Estou muito feliz por estar a trabalhar com a equipa principal, são jogadores que via na televisão na época passada e, sem dúvida, que é um orgulho estar a fazer parte disto. O objetivo é permanecer na equipa A, embora saiba que é difícil. Há uma diferença muito grande entre a equipa sub-23 e a equipa A. Aqui temos de ser muito mais rápidos a pensar", começou por referir o brasileiro, de 20 anos.Assumindo que tem uma relação especial com o Luiz Júnior e realçando a importância de jogadores como Patrick William, Riccieli e Anderson na sua adaptação, Geovani aproveitou ainda para se apresentar aos adeptos. "Sou um jogador rápido, não tenho medo de ir para cima, tenho bom passe e boa visão de jogo. Posso jogar como extremo ou como médio, gosto é de jogar mais pela direita para puxar para dentro com o meu pé esquerdo", vincou, deixando ainda muitos elogios ao clube: "Quando me fizeram a proposta pesquisei pelo clube na Internet e identifiquei-me muito com os adeptos, que são muito apaixonados pelo clube. Para além disso, percebi que o clube aposta muito em jovens e que a cidade é tranquila, algo que aprecio muito".Na temporada passada, pelos sub-23, Geovani apontou um golo em 20 jogos.