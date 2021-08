O Grenoble, clube da segunda divisão francesa, confirmou este domingo a venda de Charles Pickel, médio defensivo suíço de 24 anos, ao Famalicão.





Charles Pickel transféré au FC FAMALICÃO !

A la demande de Charles Pickel, le GF38 et le club portugais du FC Famalicão ont trouvé un accord pour le transfert du milieu de terrain suisse, qui laissera une trace indélébile à Grenoble.https://t.co/iq9Caxs4hA pic.twitter.com/3U366YyMJE — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) August 22, 2021

"Chegou no verão de 2019 e rapidamente ganhou o seu lugar em Grenoble, onde deixou a sua marca", escreveu o emblema gaulês em jeito de despedida, no Twitter.Pickel, que disputou 70 partidas em todas as competições com a camisola dos franceses, já representou clubes como o Basileia e o Grasshoppers, e vai agora embarcar numa nova aventura em Portugal.