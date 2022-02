Gustavo Assunção acende luta no meio-campo do Famalicão

A goleada do Famalicão frente ao Moreirense ficou marcado não só pela excelente exibição a nível coletivo dos famalicenses, mas também pela boa prestação a nível individual de alguns dos jogadores de Rui Pedro Silva. Gustavo Assunção é um desses casos.Lançado no onze para colmatar a ausência do castigado Charles Pickel, o jovem brasileiro deu uma resposta muito positiva. Para além de ter acertado 79 por cento dos passes que tentou, o camisola 12 recuperou ainda nove bolas e abriu caminhos, com um excelente passe de pé esquerdo, para o quinto golo do Famalicão. Com o suíço de volta para a visita ao reduto do Marítimo, há agora a dúvida sobre quem será titular, mas Gustavo parece ter conquistado o lugar.Desde que regressou aos minhotos, no mercado de inverno, o médio foi utilizado em três encontros.