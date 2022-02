Gustavo Assunção com via aberta para o onze do Famalicão

Regressado do empréstimo ao Galatasaray no mercado de inverno, Gustavo Assunção parece estar a conquistar o seu espaço no Famalicão.Assim, depois de ter sido titular frente ao Arouca e suplente utililizado com o Sporting, o médio deve voltar ao onze na receção ao Moreirense. Charles Pickel viu o quinto cartão amarelo no campeonato em Alvalade, pelo que terá de cumprir castigo no próximo domingo. Dessa forma, Gustavo Assunção deve fazer parelha com Pêpê no centro do terreno.Chegado ao Minho em 2019, o jovem brasileiro soma 67 jogos pelos famalicenses.