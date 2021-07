Gustavo Assunção não esconde gosto por Portugal: «Sinto-me mais português»

Gustavo Assunção não esconde que Portugal teve um papel importante no seu crescimento e, por essa razão, até confessa que se sente mais português do que brasileiro.





"Considero-me metade brasileiro e metade português. Morei muito tempo em Portugal e com isso sinto-me mais português, mas a minha família é toda brasileira", referiu, em entrevista à página de Twitter 'Breaking the Lines'.Na mesma entrevista, o médio até falou da infância. "Nasci em São Paulo e com três meses mudei-me para Portugal. O meu pai jogava na equipa B do FC Porto, eu morava no Porto e depois ele mudou-se para o AEK Atenas. Depois disso, voltámos para Portugal, eu joguei na formação do FC Porto e quando tinha oito anos o meu pai foi para o Atl. Madrid. Sempre o acompanhei. Entretanto ele saiu do Atlético em 2012, voltámos ao Brasil para São Paulo e regressámos a Espanha quando o meu pai assinou pelo Deportivo. Quando nasceu o meu irmão mais novo, o meu pai decidiu acabar a carreira para acompanhar o crescimento do meu irmão, voltámos a morar em Madrid e eu continuei a jogar no Atlético", apontou.