Gustavo Assunção e o momento atual: «Sou o mesmo de sempre, o Gustavo feliz que gosta de futebol»

Depois de uma grande primeira época ao serviço do Famalicão e de uma segunda campanha também ela positiva, Gustavo Assunção perdeu, do ano passado para cá, preponderância nos minhotos. Esta temporada, o médio soma apenas oito jogos, não tendo entrado nos últimos três.Ainda assim, Gustavo não baixa os braços e garante estar feliz e preparado. "Senti-me bem. No futebol tudo é sobre competência, cabe-me treinar bem, estar sempre preparado para quando tiver a opotunidade poder mostrar o meu futebol", começou por dizer, prosseguindo com a ideia."Não falta nada. Sou o Gustavo de sempre, o Gustavo feliz e que gosta de jogar futebol. Continuo cá a trabalhar da mesma forma e a jogar da mesma forma", referiu, quando questionado sobre o que falta para encontrar o mesmo nível do primeiro ano.