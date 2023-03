Gustavo Assunção e os 100 jogos pelo Famalicão: «Motivo de orgulho»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio Gustavo Assunção, brasileiro de 23 anos que é filho de Paulo Assunção, ex-jogador do FC Porto, atingiu a simbólica fasquia dos 100 jogos com a camisola do Famalicão e não escondeu a vaidade, nem a ligação sentimental aos minhotos, bem como a ambição de aproveitar a reta final da época para "tentar fazer uma historinha agora que o principal objetivo está alcançado".

"Aqui o tempo passa muito rápido", começou por afirmar Gustavo Assunção em jeito de brincadeira à comunicação famalicense, para logo de seguida dar expressão aos quatro anos de ligação: "Para mim é um motivo de orgulho representar este clube. Cada vez que entro em campo é como se fosse a primeira vez. Há uma responsabilidade enorme e cada vez mais sentimento".

Regozijo por um percurso que Gustavo Assunção até reconhece não ter tido o arranque ideal. "Na estreia falei com o meu pai que estava um pouco nervoso e a verdade é que não correu certo, mas nestes quatro anos está a correr bem", asseverou o médio, revelando que "agora quem leva a dura em casa é o João", irmão de 18 anos que milita na equipa sub-23 do Famalicão. "O João leva dura do meu pai e de mim, mas o melhor lá de casa é o Pedrinho, que já não é seis porque tem qualidade e vai para a frente", confidenciou o médio sobre o irmão de apenas oito anos que já está na formação dos dragões.