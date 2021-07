Gustavo Assunção elogia João Pedro Sousa: «É nota dez, é treinador, é pai, é amigo»

João Pedro Sousa carimbou um lugar na história do Famalicão, mas garantiu também um estatuto especial na memória dos jogadores que orientou durante o ano e meio que esteve ao comando do emblema minhoto.





Quem o diz é Gustavo Assunção, médio do Famalicão que trabalhou com o técnico ao longo desse período e que apenas tem palavras elogiosas para lhe dirigir."A primeira temporada que eu tive foi uma época de sonho. Tudo corria bem e 90% foi por causa do João Pedro Sousa. É uma pessoa dez, é um pai dez, é um amigo dez e é um treinador dez. Não havia um jogador que não gostasse dele, que não o respeitasse e que não quisesse o melhor para ele. Passou de ser um treinador a ser um pai para mim no futebol. Eu não tinha jogado a nível profissional e eu vim para Famalicão por causa dele. Ele acreditou em mim e eu só tenho a agradecer. Ensinou-me muito em termos de posicionamento, sobre como mexer a bola, acrescentou-me muito", referiu, em entrevista à página de Twitter 'Breaking the Lines'.