Gustavo Assunção fala pela 1ª vez do jogo com o Tondela: «Não podemos deixar que a discriminação vença»

O Famalicão assumiu que Gustavo Assunção foi vítima de um ato de racismo por parte de Rafael Barbosa, jogador do Tondela, no jogo entre as duas equipas. O jogador famalicense falou esta segunda-feira, pela primeira vez em público, sobre o sucedido, depois de ter querido abandonar o jogo com os beirões.

Rafael Barbosa também falou publicamente sobre o sucedido, negando qualquer insultos racistas ao adversário. "Fui alvo de acusações graves e falsas", vincou o jogador do Tondela.

"Fiquei muito triste com a situação que ocorreu no jogo e dá-me pena saber que ainda, nos tempos de hoje, continuam a haver pessoas que fazem este tipo de comentários.

No jogo tive essa reacão porque lembrei-me de todo o racismo que tanto o meu pai, os meus irmãos, a minha família e todas as pessoas que sofrem discriminação carregam nas costas, tal como eu. Também espero ter deixado um exemplo ao voltar ao campo e terminar o jogo pra os meus irmãos, para as pessoas que estão a lutar contra isso até hoje e também pelo respeito que tenho ao clube. Tanto a instituição, os meus colegas de trabalho e os adeptos não podemos deixar que discriminação vença.

Para as pessoas que ainda têm este tipo de atitude, gostaria de desejar-lhes duas coisas:
- Desejo que Deus vos abençoe e entre no vosso coração;
- Desejo também que nem vocês, nem os familiares, nem os amigos e nem os ente queridos sofram nenhum tipo de discriminação porque não sabem a dor que podem causar;

Obrigado a todos pelo apoio que recebi. Estamos juntos nesta luta."