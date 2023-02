Gustavo Assunção volta às opções de João Pedro Sousa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter cumprido um jogo de castigo na receção do Famalicão ao Gil Vicente, Gustavo Assunção está de regresso às opções do treinador João Pedro Sousa para a visita ao reduto do Santa Clara.

Apesar disso, não é expectável que o médio, que soma um golo em 16 jogos em 2022/23, seja titular nos Açores, já que Zaydou Youssouf e Santi Colombatto têm atuado no duplo pivô do miolo.