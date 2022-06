Gustavo Sá e a renovação: «Não podia pedir mais nada»

Gustavo Sá deu mais um grande passo rumo à afirmação desejada no futebol, ao renovar contrato com o Famalicão, esta sexta-feira. O novo vínculo, válido até 2025, deixou o médio muito feliz, tal como o próprio deu conta em declarações aos meios do clube."Foi um grande passo e uma forma de o clube mostrar confiança em mim. Não podia pedir mais nada. É muito bom renovar em tão pouco tmepo e só mostra a cofniança do clube. Tomei a decisão correta", referiu, antes de se analisar como jogador."Jogo nas posições 8 e 10. Gosto de ir buscar jogo a zonas mais baixas, mas também de apresentar em zonas de finalização para ajudar a equipa com golos", apontou.