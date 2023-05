Gustavo Sá é destaque em Itália... com Bruno Fernandes à mistura

A aposta em jovens tem sido uma das bandeiras do projeto do Famalicão nos últimos anos, sendo vários os exemplos que dão força a esta premissa. Produto da formação dos minhotos, Gustavo Sá tem ganho espaço na equipa principal e foi agora destaque em Itália.... num cenário em que até Bruno Fernandes esteve envolvido.Confuso? A situação é fácil de se explicar. O 'Tutto Mercato', conhecido portal noticioso em Itália, deu ênfase ao trajeto do médio-ofensivo dos famalicenses e ao projeto do Famalicão. Realçando a tenra idade de Gustavo Sá (18 anos), o orgão de comunicação italiano destacou ainda a capacidade física do jovem, que tem 1.88m, e comparou-o a Bruno Fernandes, internacional português que atua no Manchester United.Na presente temporada, o camisola 20 soma uma assistência em 19 partidas pela equipa principal do Famalicão.