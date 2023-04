Gustavo Sá lamenta falta de sorte: «Sporting no primeiro remate conseguiu fazer golo»

Gustavo Sá considerou que faltou sorte à equipa do Famalicão na derrota com o Sporting (2-1)."Acho que tivemos um pouco de azar, nós sabíamos que o Sporting ia entrar com uma grande atitude, nós também o fizemos e merecíamos sair com um ponto mas não conseguimos fazê-lo", afirmou o jogador, à Sport TV, onde fez o filme do jogo: "O Sporting no primeiro remate conseguiu fazer golo, depois fez o segundo, e nós acabámos por reagir tarde. Mostrámos a nossa atitude mas não foi suficiente".O jovem também abordou o duelo com o FC Porto para a Taça de Portugal e garantiu que a equipa não atirou a toalha ao chão apesar da derrota no primeiro jogo. "Acreditamos a 100 por cento, é possível! Agora vamos descansar e pensar no FC Porto. Vamos dar tudo para estar no Jamor", prometeu.