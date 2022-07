Gustavo Sá não escapa ao batismo no primeiro treino pela equipa A do Famalicão

No primeiro dia a trabalhar com a equipa A do Famalicão, Gustavo Sá teve uma receção das antigas. O jovem médio, de 18 anos, foi alvo de um pequeno 'batismo', ao ser obrigado a passar pelo meio de um corredor formado pelos colegas.Gustavo Sá, refira-se, esteve até agora ao serviço da seleção sub-18, mas não vai ter férias. Vai cumprir a pré-época às ordens de Rui Pedro Silva, o que confirma a grande expectativa que toda a estrutura deposita nas suas capacidades. Prova disso foi a renovação recente, até 2025, com cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.Alexandre Penetra também está de regresso a Famalicão. O defesa-central teve autorização para se apresentar mais tarde, fruto de ter estado na seleção sub-21 depois do final da época dos minhotos, mas já integrou a pré-temporada. Ainda assim, a continuidade de Penetra é uma incógnita. Tal como o nosso jornal já escreveu, o jovem defesa tem muito mercado, com o PSV e o Villarreal a serem os clubes mais interessados.