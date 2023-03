Gustavo Sá renova com o Famalicão até 2027

Gustavo Sá acertou esta quarta-feira a renovação com o Famalicão até junho de 2027. O médio, de apenas 18 anos, tem sido presença habitual nas convocatórias de João Pedro Sousa e é considerado um dos jovens com maior potencial a sair da academia do clube."Sinto-me extremamente orgulhoso e feliz por renovar novamente. É mais uma prova da confiança do clube no meu valor e tudo farei para retribuir em campo", revelou Gustavo Sá, para quem o concretizar destas etapas em "tão curto período de tempo dá-me mais responsabilidade e, simultaneamente, maior vontade de continuar a trabalhar", referiu o atleta, considerando que a passagem pela academia "foi uma das etapas mais importantes da carreira".Gustavo Sá aproveitou para deixar uma mensagem aos jovens atletas: "Eu segui o meu sonho e, felizmente, está a dar resultado. Por isso, sugiro que nunca desistam e continuem a trabalhar."Ligado ao Famalicão desde o escalão sub-15, Gustavo Sá deu os primeiros passos na academia em 201, fazendo em agosto a estreia no plantel principal. É ainda internacional pelas seleções sub-18 e sub-19, pelas quais conquistou várias competições internacionais.