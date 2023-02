Gustavo Sá: «Sei que sou uma aposta do clube e só tenho de tentar retribuir a confiança»

Aos 18 anos de idade, Gustavo Sá é um dos ‘meninos bonitos’ do Famalicão. Produto da formação do clube minhoto, o médio-ofensivo tem ganho espaço na equipa principal e não esconde a satisfação pelo momento que está a viver."A minha época até aqui tem sido boa, tive esta mudança de patamares [dos sub-23 para a equipa A], mas é algo que já tinha previsto. Foi algo que calhou bem, mas tenho de estar preparado para jogar numa equipa e na outra. Sou mais um para ajudar, sei que sou uma aposta do clube e só tenho de tentar retribuir a confiança que tiveram em mim. Fazer a formação num clube e depois ter minutos na equipa A desse mesmo clube tem um sabor especial", começou por referir.O jovem aproveitou ainda para fazer a antevisão do jogo com o Gil Vicente, que está agendado para as 15h30 deste domingo: "Perspetivo um jogo complicado, frente a uma equipa que nos impôs algumas dificuldades na 1ª volta. No entanto, sinto a equipa confiante e preparada para confrontar o Gil Vicente da melhor maneira. Na 1ª volta sentimos dificuldades, o empate acabou por ser bom para nós. Amanhã queremos dar uma resposta a isso e conquistar os três pontos, Dérbi? Não nos passa ao lado, sabemos da rivalidade entre os dois clubes e sabemos que jogando em casa, perante os nossos adeptos, temos um extra em termos de motivação".