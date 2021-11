Heriberto Tavares e Rute Costa visitam escola

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A convite da AF Braga, o Famalicão aderiu à iniciativa "Craques da Leitura", inserida no Plano Nacional de Leitura, e visitou uma escola de Lousado. Heriberto Tavares e Rute Costa, da equipa masculina e feminina, foram os escolhidos para o efeito e o extremo escolheu os livros "Era uma vez o Fama" e "O Fama e os cinco" para abordar as crianças presentes. "Nesta fase de crescimento torna-se fundamental fomentar o gosto pela leitura", disse o extremo português, em declarações prestadas aos meios oficiais do clube.