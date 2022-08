Heriberto Tavares reforça o Ponferradina por empréstimo do Famalicão

Heriberto Tavares é o mais recente reforço do Ponferradina, atual 6.º classificado da Segunda Liga espanhola. O extremo, de 25 anos, chega por empréstimo do Famalicão. O emblema espanhol não revela, ainda assim, se a cedência contempla opção de compra.Será assim a segunda experiência no estrangeiro de Heriberto, depois de ter jogado nos franceses do Brest em 2020/21. Em Portugal, o extremo representou ainda Benfica B, Moreirense e Boavista, para além de contar passagens pelos juniores de Sporting e Belenenses.