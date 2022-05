Heriberto Tavares voltou a ser feliz no Famalicão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O último jogo do Famalicão ficou marcado não só pelo triunfo frente ao Estoril, mas também pelo regresso aos golos de Heriberto Tavares.O extremo sofreu uma fratura num dedo do pé esquerdo em dezembro e só regressou à competição em março, pelo que o tento apontado aos canarinhos acabou por ter um certo simbolismo. Para além disso, o Famalicão quebrou uma 'malapata' que envolvia o jogador de 25 anos, isto na medida em que a equipa conseguiu pôr fim à série de nove jogos sem vencer com o extremo em campo.Na presente temporada, Heriberto Tavares soma três golos em 17 encontros.