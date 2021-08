Hernán De La Fuente é reforço do Famalicão até 2024. O lateral-direito chega ao Minho a custo zero, depois de terminar contrato com o Vélez, e já foi apresentado esta sexta-feira.





Nas últimas quatro temporadas, o jogador, de 24 anos, esteve ligado ao emblema argentino e realizou 61 encontros.Recentemente, esteve com a seleção da Argentina nos Jogos Olímpicos de Tóquio.