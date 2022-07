Hugo Oliveira renova contrato com o Famalicão até 2027

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de Samuel Lobato, o Famalicão anunciou a renovação de contrato de outro jovem da formação. Trata-se de Hugo Oliveira, defesa-central que fica agora ligado aos minhotos até 2027.Chegado ao clube no início da época passada, o jovem, de 17 anos, não escondeu a satisfação por este passo. "Quero dar tudo pelo clube quer pela oportunidade que me está a proporcionar quer pela confiança demonstrada. Tenho uma enorme vontade de mostrar o meu talento", referiu aos meios do clube. Hugo Oliveira, recorde-se, é internacional jovem por Portugal, tendo sido convocado para os sub-18 em várias ocasiões nos últimos meses.Na temporada passada, ao serviço dos sub-19, o defesa-central apontou um golo em 19 partidas.