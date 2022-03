Imprensa espanhola explica ausência de Marcos Paulo com problemas com o treinador do Famalicão

Marcos Paulo, avançado cedido pelo At. Madrid ao Famalicão, falhou a convocatória de Rui Pedro Silva para o jogo com o Santa Clara, o que não é propriamente inédito, mas está a provocar alguma agitação em Espanha, depois de o jogador ter sido suplente não utilizado nos últimos três encontros.O atacante de 21 anos não joga na equipa A desde 23 de janeiro - atuou, entretanto, nos sub-23 e até marcou um golo - e, segundo o jornal espanhol 'As', em causa estarão "problemas e desentendimentos" com o treinador., fonte minhota diz tratar-se apenas de opção técnica e que Marcos Paulo trabalhou no relvado do Estádio Municipal de Famalicão com os restantes não convocados depois do jogo deste sábado com o Santa Clara.