Iván Jaime, David Tavares e Pedro Marques são baixas no jogo frente ao Moreirense

Para além de Diogo Figueiras, Rúben Lima e Heriberto, que estão de fora há algumas semanas, o Famalicão tem agora mais três baixas para o desafio com o Moreirense. Nesse sentido, Iván Jaime, David Tavares e Pedro Marques não são opções para Rui Pedro Silva.Enquanto o primeiro está a contas com um lesão muscular na coxa direita, o segundo sofreu uma rutura no ligamento cruzado anterior do joelho e o terceiro está infetado com Covid-19. David Tavares, de resto, estava afastado dos trabalhos da equipa principal do Famalicão.