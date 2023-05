Iván Jaime e os alegados insultos racistas a Pepe: «Não ouvi nada. Estava longe, a beber água»

Iván Jaime marcou um dos golos do Famalicão no Dragão, que acabou por revelar-se insuficiente para a sua equipa evitar a derrota (3-2) e consequente eliminação da Taça de Portugal frente ao FC Porto.

"Ninguém nos vai tirar mérito e hoje mostrámos que somos uma grande equipa e um grande clube", começou por dizer à RTP3, sendo depois questionado sobre o mercado e interesse do FC Porto: "Agora sei o mesmo que tu. Estou focado em acabar a liga. Há muito por fazer. Vamos conseguir o objetivo na liga e seguir."





Sobre as acusações de Pepe a Colombatto - o capitão do FC Porto disse que foi chamado de 'mono' -, Iván Jaime disse que não se apercebeu de nada: "Não ouvi nada. Estava longe, a beber água, a recuperar e não ouvi nada.""O futebol por vezes é cruel, no mínimo merecíamos os penáltis. Fizemos um grande jogo, controlámos o jogo, viemos cá jogar o nosso jogo e mostrámos que o Famalicão é um grande clube. Trabalhámos muito, sabíamos o que o míster queria. Não queríamos jogar o jogo do FC Porto e isso deu resultado. No entanto, tal como disse, o futebol é cruel. Pelo que fizemos em campo e pelo que trabalhámos merecíamos pelo menos os penáltis. Agora vamos trabalhar para atingirmos o nosso objetivo no campeonato", referiu à Sport TV.