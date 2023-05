Ivan Jaime eleito melhor médio de abril na Liga Bwin

Iván Jaime, criativo do Famalicão, foi eleito o melhor médio do mês de abril na Liga Bwin, arrecadando 19,05 por cento das preferências na votação levada a cabo pelos treinadores da competição. O jovem espanhol já tinha ficado em segundo lugar na eleição de março.Durante o período em questão, o jogador, de 22 anos, participou nas cinco partidas disputadas pelos minhotos na prova, apontando dois golos, ambos na vitória frente ao P. Ferreira, e contribuindo ainda com uma assistência no triunfo diante do Marítimo.Nesta eleição Iván Jaime superou a concorrência de Al Musrati, do Sp. Braga, com 16,67 por cento dos votos, e também de Morita, do Sporting, que fechou o pódio com 13,49 por cento das preferências.